Rottweil Maximal 20 Millionen Euro für Landesgartenschau

Unter diesem Aspekt will auch Rottweil an die Sache rangehen. Dass in der Stadt gerade im Bereich des Grüngürtels und des Neckars einiges im Argen liegt, ist schon lange bekannt. Johann Senner vom Büro Planstatt Senner, das die erste Konzeption "Perlen am Neckar" entworfen hat, konnte nur mit Mühe ein stetiges Kopfschütteln angesichts des brachliegenden Potenzials in Rottweil unterdrücken. Ideen gibt es viele: Die Stadt an den Neckar bringen, Autos in der Tiefe statt mitten im Stadtbild wie am Kriegsdamm parken, den Hochturm aufwerten, die vorhandenen Höhenunterschiede nutzen, dem Grün Struktur geben, einen neuen Bahnhaltepunkt schaffen, den Industriepark Neckartal einbinden, und, und, und.

In den Fraktionen stießen die Vorschläge durchweg auf Zustimmung – Sorgen und Anmerkungen inklusive. Hermann Breucha (FWV) fragt sich, ob die Bahngleise und die erfahrungsgemäß langen Verhandlungen mit der Bahn zum Problem werden könnten, Monika Hugger (CDU) vermisst Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Stadt und die Anbindung des Südens.

Und dann ist da noch die Frage, ob 20 Millionen Euro realistisch sind? Laut Johann Senner haben es jedenfalls auch schon Städte mit weniger Geld hinbekommen.

"Man muss visionär rangehen", forderte Günter Posselt (CDU) und rief die Hängebrücke als wichtigen Bestandteil des Konzepts in Erinnerung. Auch Arved Sassnick (SPD) ist dafür, in dieser frühen Phase das "Kleinklein" wegzulassen und die Landesgartenschau im Großen gutzuheißen. Herbert Sauter (CDU) schwor alle darauf ein, dass dies ein gemeinsames Projekt sein müsse – über viele Jahre hinweg.

Jetzt muss es aber Schlag auf Schlag gehen: Bewerbungsschluss ist am 22. Dezember, das Büro Senner wird die Bewerbung in Form einer Machbarkeitsstudie vorbereiten. Am 22. November muss der Gemeinderat seinen endgültigen Segen geben. Und zuvor, am 13. November, soll es eine Info-Veranstaltung für die Bürger geben. Denn ohne die, das betonte Bürgermeister Christian Ruf mehrfach in der Sitzung, geht es nicht.