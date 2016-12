Rottweil Matte unterm Weihnachtsbaum

Um ihre Matte an den Kunden zu bringen, haben die Schüler des LGs im Dezember mehrere Kanäle. Am ersten Dezemberwochenende war Mattentat auf dem Oberndorfer Weihnachtsmarkt vertreten. Zum ersten Mal war dort die Oberdorfer Schantle-Matte erhältlich. Heute und morgen sind die Schüler auf dem Weihnachtsmarkt in Rottweil. Am 17. Dezember bekommt die Schülerfirma die Chance, ihr Produkt im Edeka Neukauf anzubieten. Außerdem werden die Schüler, ebenfalls am 17. Dezember, bei der SMV-Weihnachtsbaumaktion des LGs, bei der der Erlös aus dem Verkauf der Weihnachtsbäume für einen guten Zweck gespendet wird, ihr Produkt vertreiben. Der Verkauf findet auf dem Schulhof der Schule statt. Der Autor ist Mitglied der Jugendredaktion des Leibniz-Gymnasiums.