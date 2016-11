Rottweil Markt mit Flair

Rottweil. Der Weihnachtsmarkt am Rottenmünster bietet am ersten Adventswochenende im Innenhof der historischen Klosteranlage ein stimmungsvolles Ambiente und ein abwechslungsreiches Programm. Er ist geöffnet am Samstag, 26. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 12 bis 18 Uhr.