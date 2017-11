Rottweil Marias Leid am Kreuz Jesu

Rottweil. Über 100 Sängerinnen und Sänger bringen das Projekt nach einer langen Probenphase zur Aufführung. Jessi Paul (Alt, Ethnostimme) übernimmt den Solopart, die Leitung hat Johannes Vöhringer. Dem Chor zur Seite steht das 37-köpfige Sinfonieorchester "Sinfonietta Tübingen". Das Orchester wurde im Jahr 1984 gegründet und hat sich nicht nur als eigenständiges Orchester im süddeutschen Raum einen guten Ruf erarbeitet, sondern spielt auch insbesondere bei großen Oratorienaufführungen.

Der walisische Komponist Karl Jenkins studierte an der Universität Cardiff und der Royal Academy of Music in London, beschäftigte sich aber auch mit Jazz und spielte als Keyboarder, Saxofonist und Oboist in verschiedenen Bands.

Die Solistin Jeschi Paul hat einen Lehrauftrag für Jazz- und Popgesang an der Musikschule Stuttgart und seit 2014 für Jazzgesang an der pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Seit 2014 ist sie Leiterin des "Ich-kann-nicht-singen"-Chores Stuttgart. Die Musik ist zwischen Klassik und Pop angesiedelt, bezieht aber auch klangliche Einflüsse aus anderen Kulturkreisen ein. Der Text stammt aus dem 13. Jahrhundert und drückt Marias Leid am Kreuz Jesu aus. Ergänzend kommen Texte aus dem arabischen Raum sowie Trauergesängen aus dem Persien des 13. Jahrhunderts hinzu. In sechs verschiedenen Sprachen wird gesungen: Lateinisch, Aramäisch, Altgriechisch, Hebräisch, Arabisch und Englisch. Die "Mater dolorosa" steht in spannungsvollem Zusammenhang mit dem Leiden der Bevölkerung im Nahen Osten, den Menschen, die den Bürgerkriegen zum Opfer gefallen sind. Karten gibt es bei der Touristinformation Rottweil, im Buchladen Irmgard Kolb und übers Internet.