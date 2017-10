Rottweil Mann gibt sich als falscher Polizist aus

Am Telefon gab sich der Mann, der mit unterdrückter Telefonnummer anrief, als ein Polizist des Landeskriminalamtes aus, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Auch die Geschichte, die der Gauner der Anruferin zum Besten gab, war eine altbekannte: Auf einer von der Polizei bei Einbrechern sichergestellten Liste war angeblich der Name und die ­Adresse der Seniorin notiert. Er rufe sie nun an, um die Frau und ihr Vermögen zu schützen.

Obwohl die Angerufene nicht auf die Fragen des Mannes nach Hab und Gut einging, gab der Betrüger an, dass er in einer halben Stunde bei ihr auftauchen werde um die Sache persönlich zu besprechen. Die kluge Rentnerin indes rief sofort die Polizei an, um über den dubiosen Anruf zu informieren.

Die Beamten observierten das Wohnhaus über einen längeren Zeitraum, der Mann tauchte aber nicht auf. Diese kriminelle Nummer sorgt seit geraumer Zeit landauf, landab für viel Unruhe. Die Betroffene ließ sich allerdings nicht ins Bockshorn jagen und in die Gefahr bringen.