Rottweil Manches Vorurteil wird widerlegt

So konnten sich die Schüler der Klassen 8a und 8b sowie die Schüler der 9c mit ihren Eltern Einblicke in über 30 verschiedene Berufe verschaffen. Dies war eine gute Möglichkeit, viele Eindrücke von unterschiedlichsten Betrieben zu bekommen und auch nach einer Praktikums- oder Ausbildungsstelle zu fragen. Denn für die Jugendlichen ist es bald an der Zeit, wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Die Besucher wurden von den Konrektoren Ute Brenner und Daniel Löffler sowie von der Jugendberufshelferin Claudia Müller und dem Tagesheimleiter Markus Mauch durch den Abend geführt.

Einige Schüler stellten zu Beginn ihre Erfahrungen im Praktikum vor und bewiesen damit großen Mut, vor so vielen Menschen zu sprechen. Anschließend gab es eine Fragerunde, bei der Schüler Fragen, die sie im Unterricht erarbeitet hatten, an die Betriebe stellten.