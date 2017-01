Rottweil Manche schaufeln bis 22 Uhr

In den Städte und Gemeinden sind die Regelungen dazu für die Anlieger in der sogenannten "Streupflichtsatzung" festgeschrieben. Als Anlieger gelten Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die an einer öffentlichen Straße beziehungsweise an einem öffentlichen Gehweg liegen – oder zwar nicht direkt angrenzen, aber über eine solche Straße in zweiter Reihe erschlossen werden.

Ab welcher Uhrzeit und wie lange am Tag der Gehweg geräumt sein muss, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Unsere Tabelle gibt einen Überblick über die Regelungen und zeigt: Manche müssen ganz schön früh zur Schaufel greifen, andere haben eher Spätdienst – zum Teil bis 22 Uhr. Wie auch immer. Wir wünschen frohes Schippen!