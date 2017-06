Rottweil Mai bringt weitere Entspannung

Im Berichtszeitraum gab es wieder kräftige Bewegungen: Es meldeten sich in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 2645 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos, 960 unmittelbar aus vorheriger Erwerbstätigkeit. Dem standen laut Pressemitteilung der Agentur für Arbeit fast 3035 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit gegenüber. Davon nahmen 1030 Männer und Frauen eine Beschäftigung auf sowie mehr als 810 weitere eine Ausbildung oder Trainingsmaßnahme.

Unter dem Strich sank der Bestand an Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 395 auf knapp 7670 Personen. Dies ist die niedrigste Arbeitslosenzahl in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg seit der Fusion der Agenturen Villingen-Schwenningen und Rottweil im Oktober 2012.

Der Agenturbezirk Rottweil/Villingen-Schwenningen liegt bei der Arbeitslosenquote von aktuell 2,8 Prozent – die Bezugsgröße für die Berechnung der amtlichen Arbeitslosenquote wurde im Mai aktualisiert – weiterhin unter dem Landesschnitt von 3,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren im Mai in der Region 8530 Arbeitslose gezählt worden, 860 mehr als jetzt. Die Quote betrug in der Region vor Jahresfrist 3,1 Prozent. "Der weitere Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat April ist überwiegend auf die positive Entwicklung im Bereich der Arbeitslosenversicherung zurückzuführen. In der steuerfinanzierten Grundsicherung gab es eine etwas geringere Abnahme", sagt Thomas Dautel, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Rottweil/VS.