Rottweil Mafia-Methoden hinter bürgerlicher Fassade

In einer eigens anberaumten Pressekonferenz in der Kriminaldirektion in Rottweil schildern Kripo und Staatsanwaltschaft Konstanz am Dienstagmorgen, wie sie auf die Bande aufmerksam geworden sind, welche Erkenntnisse gewonnen wurden, wie es möglicherweise weitergeht. Eines wurde klar: Mit diesem Erfolg ist es nicht getan, hört die Arbeit der Polizei nicht auf, wurde das Böse in Süddeutschland nicht auf einen Schlag ausgemerzt.

Auf die Spur ist die Polizei durch vorhergehende Fahndungserfolge gestoßen. Auch dabei ging es um den Handel mit Drogen in einem größeren Ausmaß. Deutsche, Italiener und Albaner wurden festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass es geschäftliche Beziehungen nach Rottweil und in den Schwarzwald-Baar-Kreis gab. Weitere Hinweise durch das Landeskriminalamt sowie bereits gute Verbindungen zur Polizei nach Italien gaben den jetzigen Ermittlungen den Anstoß.

Im Oktober 2016 wurden Gespräche mit den Kollegen der Guardia di Finanza in Palermo geführt. Man vereinbarte das Spiegelverfahren, ein paralleles Vorgehen in Deutschland und Italien. Die länderübergreifende Zusammenarbeit fand auf dem kleinen Dienstweg statt, auf das formale Rechtshilfeersuchen wurde verzichtet. "Damit wären wir nicht so schnell so weit gekommen", so Oberstaatsanwalt Joachim Speiermann. Erkenntnisse, die die aufwendige Überwachung von Telefongesprächen erbrachten, wurde den Kollegen umgehend zur Verfügung gestellt. Die Zusammenarbeit mit den italienischen Kollegen wurde nun in den höchsten Tönen gelobt.

Den Beamten wurde während dieser Monate fast alles abverlangt. "Wir sind an unsere Grenzen gekommen", sagt Thomas Hechinger, Chef der sechs Beamten zählenden Ermittlungsgruppe bei der Kripo in Rottweil. Er spricht von schwierigen und langwierigen Ermittlungen und einer hohen Belastung, nicht nur zeitlich. "Ungewöhnlich war die Professionalität, mit der die organisierte Kriminalität in Italien vorgeht", sagt Hechinger. Gemeint ist deren Skrupel- und Rücksichtslosigkeit: "Die Straftaten befinden sich auf einem anderen Niveau als in Deutschland."

Nach und nach wurden die einzelnen Erkenntnisse wie Puzzleteile zu einem Bild zusammengefügt, war der Zeitpunkt gekommen, in die Offensive zu gehen. Fast wäre man sich selbst in die Quere gekommen, als an dem Wochenende vor dem geplanten Zugriff ein bewaffneter Raubüberfall, bei dem die observierte Bande ihre Finger im Spiel hatte, durch die Polizei verhindert werden musste. Die Szene zeigte sich daraufhin nervös. So erklärt der Chefermittler den für ihn etwas enttäuschenden Ertrag bei der Polizei-Aktion am 21. Juni. "Wir haben mehr erwartet."

Mit dem Schlag gegen die Bande ist der Fall nicht abgeschlossen. Die Festgenommen werden verhört. Dadurch erhofft man sich weitere Erkenntnisse über Struktur und Vernetzung der Mitglieder. Es gibt bereits erste Geständnisse.

Übrigens hat diese Gruppe nichts mit dem spektakulären Fall in Hechingen zu tun. Auch dort geht es um Drogenhandel, sind Bürger italienische Herkunft verstrickt, gab es Schüsse vor einem Lokal – mit weitaus dramatischeren Folgen. Eine Kugel war tödlich, sie traf aber den Falschen. Die Folgen werden zurzeit vor dem Landgericht in Hechingen aufgearbeitet.

Bis zur gerichtlichen Aufarbeitung der Machenschaften der Bande in der Region wird es noch etwas dauern. Oberstaatsanwalt Speiermann geht davon aus, dass er Ende des Jahres den Abschlussbericht erhält. Eine Anklage in diesem Jahr hält er für ausgeschlossen. Frühestens in einem Jahr könnte es zur Gerichtsverhandlung kommen.

Hohes Medieninteresse in der Kriminaldirektion in Rottweil. Der Hunger nach weiteren Erkenntnissen rund um die beiden Anführer einer mafiaähnlichen Gruppierung aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist groß. Das Angebot kann nicht mithalten, was nicht überrascht. Alle notwendigen Informationen haben Polizei und Staatsanwaltschaft bereits bekannt gegeben oder haben wir recherchiert. Zudem wurde bereits in der vergangenen Woche die Öffentlichkeit in Italien gefüttert, Behörden und Medien in Italien wiederum gehen mit Nachrichten recht freizügig um. Eindrücklich vor Augen geführt wurde indes in der gestrigen Pressekonferenz, dass hier schwerste Jungs am Werk waren. Ob sich auch mit diesem Superlativ werben lässt in einer Stadt, die die älteste im Land ist, bald über die höchste Aussichtsplattform und die längste Hängebrücke verfügt?