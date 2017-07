Rottweil Mafia: Liveticker von der Pressekonferenz

Rottweil - In einer Pressekonferenz in Rottweil will die Staatsanwaltschaft weitere Informationen zu den Razzien in den Kreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil an die Öffentlichkeit geben. Auch zur Rolle des festgenommenen Gastronoms soll Näheres bekannt gegeben werden. Wir berichten live von der Pressekonferenz: