Rottweil Madonna erhält Gesellschaft

Rottweil. Viele Begegnungen der Menschen und der Kirchengemeinden hat die Figur in der Predigerkirche auf den Weg gebracht. Die Gastfreundschaft gilt als ökumenisches Zeichen, das keineswegs selbstverständlich war in der alten Reichsstadt Rottweil, wo man etwa in der Reformationszeit oder auch später die Andersgläubigen oft nicht gerade freundschaftlich empfangen oder geduldet hat. Aber Gast-Sein bedeutet immer eine zeitliche Begrenztheit, und da das Münster bald wieder eröffnet wird, wurde die Madonna in einer sehr gut besuchten ökumenischen Andacht am Sonntag von ihrem ursprünglichen Platz im Hochaltar der barocken Predigerkirche an ihren seit 200 Jahren gewohnten Platz im gotischen Münster verabschiedet.

Pfarrerin Gabriele Waldbaur und Dekan Martin Stöffelmaier hatten bewusst die Form einer Taizé-Andacht gewählt, denn in Taizé, wo sich vor etwa 70 Jahren eine ökumenische Gemeinschaft vor allem für Jugendliche ausgestaltet hat, spielen die Unterschiede in den Glaubenstraditionen fast keine Rolle. Pfarrerin Waldbaur deutete an, dass am Beginn der Überlegungen, ob die Madonnenfigur in der Predigerkirche Platz finden dürfe, vielfältige Bedenken zu hören gewesen seien. Schon bald nach der Umsiedlung hätten sich diese aber in Anregungen umgewandelt, weil die Madonna an ihrem Interims-Gast-Ort so gut hinpasste, als wäre sie nie irgendwo anders gewesen. Und diese Begegnungen dürften jetzt nicht zu Ende sein. Dekan Stöffelmaier betonte in seiner Ansprache, dass die Christen in die verschiedenen Glaubenstraditionen hinein verwurzelt seien und diese nicht einfach über Bord geworfen werden sollten. Aber nach den biblischen Zeugnissen müsse die Gemeinschaft aller Getauften in Einheit die Grundlage allen Christusglaubens sein.

Und dann wurde eine Überraschung offenbart, die von der versammelten Gemeinde mit Applaus aufgenommen wurde: Der evangelische Kirchengemeinderat hat in der vergangenen Woche beschlossen, nachdem der Kirchengemeinderat von Heilig Kreuz zugestimmt hatte, die Anregung von Gemeindegliedern aufzunehmen und für die Predigerkirche eine Nachbildung der "Madonna von der Augenwende" herstellen zu lassen –­ sofern die dafür erforderlichen Spendengelder zusammenkommen. Aus offiziellen Haushaltsmitteln der Kirchengemeinde kann dieses ökumenisch bedeutsame Vorhaben nicht finanziert werden.