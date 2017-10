Rottweil Macht mehr Lust auf Lesen

Zudem können die Schüler an einem LeseSpaß-Gewinnspiel mit wöchentlichen Aufgaben im Schwarzwälder Boten mitmachen. Die Kreissparkasse bietet als Bildungspartner kindgerechte Projekte an, und alle Teilnehmer sind zu einer Besichtigung des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen eingeladen.