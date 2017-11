Rottweil Lust auf ein "Jungs-Ding"

Rottweil. Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer, natürlich allesamt brünett, präsentieren ein breites Repertoire an Songs und nehmen der guten alten Vokalmusik nicht nur ihr verstaubtes Image, sondern beweisen eindrücklich, wie passend sie auch noch in der Gegenwart ist. Sie treten mit ihrem neuen Programm "The Beatles Close-Up" am Sonntag, 12. November, im "Badhaus" (Neckartal 167) in Rottweil auf. Beginn ist um 18 Uhr.

Allein auf die Kraft ihrer Stimmen vertrauend glänzen die vier charmanten Damen einfach nur durch ihre außergewöhnlich klaren und ausdrucksstarken Stimmen – ganz ohne Big Band, männliche Unterstützung oder Instrumentalbegleitung.

Mit einem feinen Gespür für die leisen und auch die lauten Töne ist ein Abend mit "Les Brünettes" nicht nur etwas für diejenigen, die Klassik mögen, sondern durchaus für jedermann. Mit ihrer glamourösen Bühnenpräsenz unterstreichen sie immer wieder, dass auch ein altes Genre in modernen Zeiten funktionieren kann.