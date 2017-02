Rottweil Lust am Lesen ist ungebrochen

Streaming als Konkurrenz

Auch beklagt sie, dass die Bücherei nicht für alle E-Books Lizenzen erhält, die sie gerne hätte. Die Verlage bestimmen, welche Werke für Büchereien bestimmt seien und zu welchem Preis – und der ist meist viel höher als der für Privatkunden. Um sich Lizenzen zu teilen und somit auch hohe Kosten abfangen zu können, schlossen sich Büchereien zwischen Tuttlingen und Zollernalbkreis zum Verband "SchwalbE" zusammen.

Obwohl Bücher ungeschlagen beliebt und so schnell nicht wegzudenken sind, meint Monika Schmidt, dass sich über kurz oder lang auch die Bibliothekslandschaft verändern wird. Medien, die bequem zu Hause via Streamingdienst konsumiert werden können, werden immer weniger nachgefragt. Daher sind beispielsweise Musik-CDs und DVDs zu einem großen Teil verantwortlich für den allgemeinen Rückgang der Ausleihezahlen. Früher oder später müsse man umdenken. In der frühen Planung sei ein Musikstreamingdienst gemeinsam mit anderen Bibliotheken.

Schmidt vermutet, dass sich die rückläufige Bibliotheksnutzung nicht nur auf Fernsehen und Internet zurückführen lässt. "Die Kinder und Jugendlichen sind heute viel länger in der Schule und müssen viel lernen" – da bleibe weniger Zeit zum Lesen als zu Zeiten vor der Ganztagsschule. Das Freizeitverhalten der Kinder habe sich verändert. Dennoch gibt es viele jugendliche Leseratten: "Die Kinder sind zwar technisch affin, doch Bilder anschauen und Bücher anfassen bleiben beliebt", weiß Schmidt. "Die Kinder, die heute regelmäßig lesen, hätten das auch früher gemacht – unabhängig von Fernsehen und Computer."

E-Books seien bei den jungen Lesern weniger gefragt. Dass Jugendliche nach Eintritt in eine weiterführende Schule immer weniger Schmökern, war laut Schmidt schon immer so. Das Lesen wandelt sich dann von der Freizeitbeschäftigung zum Alltagsbegleiter zur Bildung.

Generationen treffen sich

Wenn die Kinder weniger Zeit haben, die Bücherei zu besuchen, kommt die Bücherei eben zu ihnen. Deshalb verleihen die Bibliothekarinnen Medienboxen an Schulen und Kindergärten – zu einem bestimmten Thema oder passend zum gewünschten Alter. In der Nachmittagsbetreuung werde oft zum Buch gegriffen, die Boxen seien sehr beliebt.

Und in der Bücherei treffen Generationen aufeinander. Senioren, junge Familien und Kinder schmökern gerne zwischen den Regalen – schließlich ist von jedem Interessengebiet etwas dabei. Zwischen 150 und 300 Menschen gehen pro Tag in der Stadtbücherei ein und aus. Die Lust am Lesen ist also ungebrochen.