Rottweil Liegt die Pflege am Boden?

"Der größte Stress ist aber sicherlich der Spagat zwischen dem eigenen Anspruch, den zu Pflegenden mit einer guten Dienstleistung gerecht zu werden und den vorhandenen Rahmenbedingungen in der Pflege." So manche Fachkraft werfe deshalb trotz großer Identifikation mit dem Berufsbild das Handtuch, der Nachwuchsmangel schlage ohnehin deutlich zu Buche. Zwischen dem ersten und dem letzten Ausbildungsjahr komme es zu einer enormen Abbruchquote, die ganz eng mit den schwierigen Arbeitsbedingungen in Kombination mit einer Geringschätzung für das Berufsfeld zusammen hängen würden. Viele Beschäftige aus der Kranken- und Altenpflege seien frustriert und auch entmutigt, weil sich so wenig verändert habe in den vergangenen Jahren, obwohl der Pflegenotstand in aller Munde sei.

Der DGB Kreisverband Rottweil will sich angesichts dieser Offenbarungen verstärkt mit den Arbeitsbedingungen in der Pflege auseinandersetzen und in einen Diskurs mit den politisch Verantwortlichen treten. "Eine würdige Pflege braucht würdige Arbeitsbedingungen, und diese müssen über sozialstaatliche Regelungen ermöglicht werden", betonte Bernd Scheibke, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes.