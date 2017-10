Rottweil Lichtbringer lindern Armut

Doch mit der Versorgung der Privathaushalte ist es nicht getan. Damit dieses System auf Dauer funktioniert, sind auch Fachleute nötig, die sich nicht nur um die Installation, sondern auch die Wartung der Anlagen kümmern. Die Stiftung sucht daher in den Entwicklungsländern gezielt nach Elektrikern, die sie zu Solartechnikern weiterbilden kann. Nach dem theoretischen Teil in der Schule geht es für sie in die Solardörfer, wo das praktische Wissen vermittelt wird. 1000 Euro genügen im Einzelfall für diese Art der Weiterbildung, so der Referent. Damit würden dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen – ein weiteres Ziel der Stiftung Solarenergie.

Der geht es nicht um einmalige Hilfsmaßnahmen, sondern um den Aufbau eines sich selbst tragenden Solarhandwerks.

Direkt und indirekt profitieren bereits mehr zwei Millionen Menschen von dem, was ihnen die, wie sie genannt werden, "Lichtbringer" an Lebensqualität bereitstellen. Sei es durch Licht in der eigenen Hütte, Licht für Schulen, aber auch Strom für Solarpumpen, die eine geregelte landwirtschaftliche Nutzung der Böden erleichtern oder die Trinkwasserversorgung sichern. Erfolgreiche Projekte gibt es bereits in Äthiopien, Kenia, Uganda, auf den Philippinen und in Kambodscha, weitere sollen dazukommen. Die Stiftung ist in diesem Jahr mit dem Eurosolarpreis ausgezeichnet worden.

Veranstalter des Infoabends waren der Weltladen Rottweil, die Initiative Schöpfung nachhaltig bewahren und die Lokale Agenda 21.

Weitere Informationen: www.stiftung-solarenergie.org