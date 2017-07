Rottweil Letztes Jugendfest mit Moser

Rottweil. Oberbürgermeister Ralf Broß, die Stadträte Arved Sassnick und Herbert Sauter sowie Kulturamtsleiter Marco Schaffert erlebten das traditionsreiche Fest unter einem strahlenden und in diesem Jahr sehr heißen Sommerhimmel. Brugg hatte sich ganz besonders geschmückt: Die Brunnen waren mit Blütenknospen gefüllt, Girlanden aus Reisig, Buchs und Blumen zierten die Straßen der Altstadt, überall war Musik zu hören. Zum Schuljahresende ging der Umzug aus Schulklassen – die Mädchen in weißen Kleidern mit Blumenreifen im Haar, die Jungen in dunkler Hose und weißem Hemd – und den Honoratioren der Stadt quer durch die Altstadt. Für Bruggs Stadtammann Daniel Moser war es das letzte Jugendfest in offizieller Funktion. Er wird im September bei den Wahlen nicht mehr kandidieren.

Den Rottweilern war es ein Anliegen, dieses Fest noch einmal gemeinsam mit ihm zu begehen. Moser hält einen engen und freundschaftlichen Kontakt zu Rottweil. Extra angereist waren zudem Mitglieder des Freundeskreises.