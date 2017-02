Rottweil Letzter Vorhang für Elefantenmensch

Rottweil. "Theater muss Menschen berühren", ist Andreas Ricci überzeugt. "Es ist unbedingt notwendig, die Menschen mehr über ihr Herz zu erreichen als über den Verstand. Weil das Einfühlungsvermögen genau das ist, was uns heutzutage fehlt: dass uns die Lebensgeschichten unserer Mitmenschen zu berühren vermögen", findet Ricci. Die Geschichte von Joseph Merrick ist eine, die unter die Haut geht. Er ist ein äußerlich entstellter, innerlich sensibler junger Mann, der in England des 19. Jahrhunderts seinen Körper in Freakshows ausstellt, von einem Arzt entdeckt und Schritt für Schritt an die "Normalität" herangeführt wird. "Die Figur von Joseph Merrick hat mich besonders fasziniert, weil es eine unglaubliche Lebensgeschichte ist", erzählt der Schauspieler. "Es ist erstaunlich, wie beziehungslos dieses Wesen leben musste. Die Leute hatten Angst sich ihm anzunähern, weil sie nur sein Äußeres gesehen haben. Hinter dieser Fassade steckte jedoch ein so zarter und mitfühlender Junge, der immer an das Gute geglaubt hat, um wieder und wieder auf die Leute zuzugehen und Beziehung zu leben", sagt Ricci. Er weiß: "Eine Rolle zu spielen, ist immer auch eine Körpererfahrung. Es erfordert viel Mut, sich der Rolle immer mehr zur Verfügung zu stellen, seine eigenen Grenzen zu vergessen und in die Rolle reinzufallen."

Die Figur von Joseph Merrick authentisch darzustellen sei in vieler Hinsicht herausfordernd gewesen. "Da war viel Beschäftigung mit Körperlichkeit und Sprache. Die Aufgabe, das entstellte Äußere hinzukriegen, hat viel Ausprobieren erfordert", verrät Ricci. Das Rottweiler Publikum hat das Stück begeisternd aufgenommen – für die Schauspieler ein besonderes, erfüllendes Gefühl. "Ich glaube, das Schönste an diesem Beruf ist, dass man mit seinem Team Freude teilt. Es ist die geteilte Passion, wenn alle dasselbe wollen: ein gutes Stück machen, Menschen faszinieren, ihnen etwas bieten, sie berühren, unterhalten. Was genau man will, muss man im gemeinsamen Prozess herausfinden", macht Ricci klar. Ihn selbst hat das Theater durch sein Leben begleitet. "Es gab immer wieder die Station Theater in meinem Leben. Es hat mich immer sehr interessiert und fasziniert", erinnert er sich.

Die Entscheidung, das Studium der Soziologie und Völkerkunde an der Universität Basel abzubrechen und an die Schauspielschule in Stuttgart zu wechseln, habe Ricci nie bereut: "Für mich war klar: Ich will aus dem Kopf und in den Körper."