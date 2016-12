Rottweil Letzter öffentlicher Auftritt auf großer Bühne

Auch wenn seine Amtszeit offiziell noch bis Mitte Dezember dauert, wird der aktuelle Stadtschreiber Dmitrij Gawrisch bereits eine Woche früher offiziell von Seiten der Stadt verabschiedet. Doch nicht nur Oberbürgermeister Ralf Broß, auch die Konviktoren melden sich zu Wort, und neben einem Abschiedstext des Stadtschreibers selbst werden auch die Ergebnisse aus der "Offenen Jugendschreibwerkstatt der Volksbank" zu hören sein, vorgetragen von den Teilnehmern selbst.

Dmitrij Gawrisch hat sich in seiner Amtszeit mit vielfältigen Aktivitäten ins literarische Leben der Stadt eingebracht mit Lesungen, in denen er durch seine Mehrsprachigkeit auch ganz andere und neue Besuchergruppen angesprochen hat, verschiedenste Schreibwerkstätten an Schulen und im Konvikt, Diskussionen im VHS-Literaturcafé, Hauslesungen, ein Theatergastspiel am Zimmertheater und vieles mehr. Wer Gawrisch vor seiner Verabschied-ung noch einmal erleben möchte, hat dazu Gelegenheit am Tag davor, am 7. Dezember um 20 Uhr, beim Rottweiler Quartett, das ebenfalls im Zimmertheater stattfindet. Zur Verabschiedung des Stadtschreibers lädt die Stadt Rottweil alle Interessierten ein. Nach dem offiziellen Teil gibt es noch die Gelegenheit, mit Dmitrij Gawrisch bei einem kleinen Umtrunk im Theatercafé ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen: Weitere Informationen beim Kulturamt der Stadt Rottweil unter Telefon 0741/49 43 01 oder per E-Mail an christiane.frank@rottweil.de.