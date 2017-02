Rottweil Lesen vermittelt Lebenserfahrung

Denn darum geht es bei Zeitung in der Schule: Dass jungen Menschen Zeitung lesen, Themen recherchieren, Artikel schreiben und sich dadurch eine eigene Meinung bilden. Lesen sei für ihn die Voraussetzung Nummer eins für die persönliche Entwicklung, erklärte dazu Christian Luippold von der Kreissparkasse. Und Timo Fasching vom Schwarzwälder Boten meinte: "Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen."

Diese Möglichkeit nutzen in der neuen "ZiSch"-Runde 21 Klassen mit über 500 Schülern. Sie besuchen die folgenden Bildungseinrichtungen: das Gymnasium Schramberg, das Droste-Hülshoff-Gymnasium Rottweil, die Grund- und Werkrealschulen in Aichhalden, Villingendorf und Zimmern, die Maximilian-Kolbe-Schule in Hausen, die Realschulen in Rottweil und Dornhan, die Eschachschule Dunningen, die Verbundschule Oberndorf, die beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz, die Werkrealschule Sulz, das Leibniz-Gymnasium Rottweil und die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar (Deißlingen).

Während "ZiSch" bieten sich gleich zwei Möglichkeiten, die Tageszeitung zu lesen. Zum einen bekommen alle teilnehmenden Klassen im Projektzeitraum von 6. bis 31. März vier Wochen lang die Zeitung geliefert. Zum anderen erhalten die Jugendlichen und ihre Lehrer einen Zugang zum E-Paper, der elektronischen Ausgabe des Schwarzwälder Boten.

Die Pädagogen bekommen zudem allerhand Unterrichtsmaterial, um das Thema Zeitung und Medien mit ihren Schülern zu erarbeiten. Wie Petra Wolff (Promedia Wolff) erläuterte, können so unterschiedliche journalistische Textsorten erarbeitet werden, die Schüler lernen den Aufbau einer Zeitung kennen und erhalten Infos zur Gesprächsführung bei Interviews. "Medienbildung gehört einfach in die Schule", meint Wolff. Genau dazu soll das Projekt einen Beitrag leisten.

Darüber hinaus können die Jugendlichen eigene Artikel schreiben, die dann im Schwarzwälder Boten auf Sonderseiten erscheinen. Die zwei besten Artikel – einer zu allgemeinen Themen, der andere zu einem Thema der Kreissparkasse – erhalten einen Preis. Die Gewinner können sich über je 200 Euro für die Klassenkasse freuen. Damit die Schüler auch noch passende und gelungene Fotos zu ihren Texten schießen können, erhielten sie in der Veranstaltung noch Tipps von Profi Bodo Schnekenburger (Schwarzwälder Bote).