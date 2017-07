Rottweil Leichtigkeit und Schwere im Kontrast

Rottweil (hf). Franz Reizenstein, Pianist und Kompositionsschüler Hindemiths musste 1934 vor der NS-Diktatur nach England fliehen, wurde dort von dem Komponisten Vaughan Williams beeinflusst. Zwei Kammermusikwerke aus seiner Zeit in England kamen zur Aufführung: In Three Concert Pieces von 1938 für Oboe und Klavier ist unschwer die Klage des Verlustes der Heimat herauszuhören. Ist die Humoresque noch von leichterem Charakter, Kalle Randalu setzte mit schnellen Läufen ein, während Ingo Goritzki die Oboe ruhig bewegt intonierte, zeigten sich in der Rhapsody melodische Brüche und im kraftvollen Forte ungeahnte Tiefe. Die Oboe verharrte in langen Tonlinien wie zu einer bitteren Klage anhebend, vom Klavier in tiefer Lage warm getragen. In farbenreichen Fasetten musizierten beide Solisten das Scherzino, in rasanten Tempi und extrem hoher Stimmlage der Oboe nur scheinbar Leichtigkeit vortäuschend.

Das Trio in A für Flöte, Oboe und Klavier ist in seiner Fülle mächtiger und transparenter zugleich. Im Allegro tranquillo wurde ein schweres Durchringen aller drei Solisten in extreme Höhen spürbar. Das langsame Andante entwickelten die Musiker zu einem Glanzstück innerer Versunkenheit. In ruhigen Tempi musizierten sie zunächst solo einzelne Frasierungen, steigerten sich zusammenfindend zu einer hohen, geglückten Harmonie. Im Schluss-Scherzando kulminierten nochmals alle Solisten: Randalu brillierte am Klavier mit schnellen, leichtest angeschlagenen hohen Läufen, Goritzki in warmer tiefer Klangfarbe der Oboe und Lieberknecht in singender Tonlage der Flöte.

Dem zweiten Komponisten des Konzertabends, Günter Raphael, war ein ähnlich gebrochenes Schicksal beschieden wie Reizenstein. Als Lehrer für Musiktheorie und Komponist in Leipzig bekam er Berufsverbot und blieb nach dem Zweiten Weltkrieg isoliert. Seine 1944 entstandene Sonate fis-Moll für Flöte solo kann als bewegendes Stück innerer Emigration verstanden werden. Andrea Lieberknecht setzte die Aussage dieser Sonate grandios um: in tiefen Lagen überzeugte ihr breiter Tonumfang, selbst pianissimo in größter Klarheit. Nicht weniger graziös interpretierte sie die extrem schnellen auf- und absteigenden Läufe und beendete den letzten Satz in verspielter Leichtigkeit – vielleicht ein Hoffnungszeichen setzend.