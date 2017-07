Rottweil Leichtathleten haben gemeinsam viel Spaß

Fernab des üblichen Gerangels um Bestweiten, Bestzeiten und Platzierungen trafen sich Leichtathleten der Altersklasse U 16 und jünger im Rottweil Stadion. Sie waren hoch motiviert und lieferten sich sportlich faire Wettstreits. Diese Veranstaltung ist für die Leichtathletikabteilung ein wichtiges Bindeglied zwischen den zahlreichen Übungsgruppen. Es kommt zu Kontakten, die unter dem Jahr so nicht möglich sind. Die U 10 treffen sich üblicherweise bei ihren Übungsabenden. Ab U 12 steht der erste sportliche Vergleich in der Schülerliga auf dem Programm. In der U 13 geht es dann schon richtig um Meisterschaften. Einziger Kontaktpunkt zwischen den einzelnen Altersgruppen ist diese Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet.

Bei den Vereinsmeisterschaften 2017 fielen Kinder auf, in denen sportliches Potenzial schlummert, das bei einer wohl dosierten Anwendung erfolgreich umgesetzt werden könnte. Das wiederum ist in der heutigen Zeit nicht ganz einfach. Zu vielfältig sind die Freizeit regelnden Einflüsse von außen, eine Entwicklung, der sich die Leichtathleten vom TSV Rottweil entgegen stellen. Ein Großteil der Jugendlichen bewegt sich im Breitensportbereich. Leistungsbereite Jugendliche werden entsprechend ihrer Möglichkeiten betreut.

Steffen Wachtel, Abteilungsleiter der Leichtathleten, zeigte sich ebenso erfreut über den Verlauf der Veranstaltung wie seine Stellvertreter Anja Schanz und Ingo Lütjohann. Hoch motiviert und engagiert begleiteten die Übungsleiter das sportliche Tun ihrer Schützlinge, und die zahlreichen Eltern nahmen die positive Atmosphäre auf, spendeten jeder Leistung Applaus, auch wenn sie nicht auf das Siegertreppchen führte.