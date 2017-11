Rottweil Lehrmeister und Schüler begeistern

Doch der 70-jährige Pionier der europäischen Jazzszene stand den drei Nachwuchsmusikern in nichts nach und hatte im Refektorium großen Spaß. Ob bei den schwierigen, rasanten, technisch perfekt vorgetragenen Läufen in einem enormen Tempo wie zum Beispiel in "You Will Better Fly Away" oder bei den langsameren träumerischen Passagen – der Lehrer und sein Paradeschüler harmonierten bestens zusammen. Das galt auch für den Rest des Quartetts. Beeindruckend, wie unterschiedlich Töne dieses Holzblasinstruments, egal ob hoch oder tief angesiedelt, klingen können. Die Entfremdung ging bis hin zu einem wie Gurgeln klingenden Geräusch.

Welchen Stellenwert Bernd Konrad in der Jazzmusik besitzt, wurde erst kürzlich wieder deutlich. Der zum vierten Mal in der Kategorie "Sonderpreis für das Lebenswerk" vergebene und mit 10 000 Euro dotierte Landesjazzpreis geht an den Konstanzer Saxofonisten, Klarinettisten und Komponisten. Im März 2018 wird er ihm überreicht.