Rottweil Lehrerin wird zum interviewten Star

Kreis Rottweil. Die Viertklässler lesen im Rahmen des Projekts Lesespaß für vier Wochen den Schwarzwälder Boten und in diesem Zeitraum auch die Ausgaben des immer freitags erscheinenden Schwarzwälder Kinderboten. Am Dienstag nun gab es Besuch: Simone Heinzelmann, Redakteurin und Projektleiterin des Schwarzwälder Kinderboten, war in der Schule zu Gast und brachte den Kindern in Aichhalden die Arbeit eines Journalisten näher.

In einer kurzen Einführung erklärte Heinzelmann, welche Stationen man von der Grundschule bis zum Volontariat durchlaufen muss, um Redakteur zu werden. Danach durften die Kinder ihre Meinung zum Schwarzwälder Boten und dem Schwarzwälder Kinderboten äußern. Während einigen die Buchstaben in der Tageszeitung zu klein und die Themen zu kompliziert erklärt waren, wurde dem Kinderboten ein richtig gutes Zeugnis ausgestellt: "Rätsel und Witze finde ich am besten", "Mir gefallen die schönen Bilder", "Ich finde es gut, dass man den Kinderboten nicht so oft zusammenklappen muss wie die normale Zeitung", "Es werden interessante Kinderthemen behandelt" – die Viertklässler hatten sich viele Gedanken gemacht. Die intensive Beschäftigung mit dem Kinderboten sollte sich für die Schüler auszahlen: Heinzelmann hatte ein Quiz mit Fragen zur aktuellen Ausgabe des Kinderboten vorbereitet, bei dem die Viertklässler ihr Wissen unter Beweis stellen konnten.

Wie es sich anfühlt, ein echter Reporter zu sein, durften die Kinder dann bei der nächsten Aufgabe erleben: In Kleingruppen bereiteten sie sich auf eine große Pressekonferenz mit einer berühmten Sängerin vor, die Klassenlehrerin Maria Vogt glaubhaft verkörperte.