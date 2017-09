Rottweil Lehrereinmaleins mit Gangsta-Rap

Rottweil-Hausen. In ihrem gut zweistündigen Programm schaffte es die aus Miesbach stammende Christine Eixenberger, mit ihrem Soloprogramm "Lernbelästigung" die Problematik einer Lehrerin an einer Grundschule mit all ihren Nuancen den begei­sternden Zuhörern in Hausen ob Rottweil zu vermitteln.