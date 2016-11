Rottweil Lehrer sollen den Entscheid bewerben

Rottweil. "Die Erwartungen an diesen bürgerschaftlichen Dialog sind voll erfüllt", meinte Ingeborg Gekle-Maier in der gemeinsamen Sitzung von grünem Ortsvorstand und der Stadträte. Nun stehe, wie es in der Pressemitteilung der Grünen heißt, "eine Rottweiler Verkehrswende an, die die Verkehre der Stadt, die sich touristisch neu erfindet, menschen-, umwelt- und stadtbildschonend steuert".

Anders als bei den Großprojekten JVA und Testturm sind die Ortsgrünen sich bei der Hängebrücke einig: Bei aller Verschiedenheit der Geschmäcker halten sie es für einen Gewinn, über ein filigranes Bauwerk zu Fuß ins Herz der Stadt zu gelangen. So erlebe man Moderne und Mittelalter, Natur und Landschaft auf neue, eindrucksvolle Weise – ähnlich wie auf Baumwipfelpfaden. "Man kann nur das tief lieben, was man auch mit allen Sinnen genossen hat", sagte Frank Sucker. So reiften Gefühle für heimatliche Schönheiten und so stärke man den Nahtourismus.

Die grüne Runde hat den Eindruck, dass die Hängebrücke die Rottweiler Bürger weniger erregt als zuvor die Themen Testturm und Gefängnisneubau. Gespannt sind Ortsvorstand und Stadträte deshalb, ob beim Bürgerentscheid das notwendige Quorum überhaupt erreicht werden wird. Die Grünen wollen jedenfalls fürs Abstimmen werben und bitten insbesondere die Rottweiler Lehrer, darüber zu informieren, damit auch möglichst viele Jugendliche teilnehmen. Gerade sie hätten ja noch viel Zukunft vor sich.