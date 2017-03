Rottweil Lehrer laden ein zur Reise um die Welt

Zu Beginn spielen Katrin und Carsten Lorenz gemeinsam mit der Cellistin Kristin King-Dom eine Suite von Telemann für Blockflöte und Basso Continuo. Irena Soloducha, Querflöte, Daniel Kübler, Violine, der Bratschist Sàndor Varga und die Cellistin Izumi Fuji interpretieren das Flötenquartett D-Dur von Mozart.

In die spanische Musik des frühen 20. Jahrhunderts führt der Gitarrist Chaehong Lim das Publikum mit der Suite "Popular Espanola". Die Rhapsodie für Violoncello und Gitarre von Keigo Fujii interpretiert er gemeinsam mit Izumi Fuji.

Der weitere Konzertteil ist der Welt der populären Songs gewidmet: "Calling You" von Bob Telson, das Lied, das die Atmosphäre des Film "Out of Rosenheim" maßgeblich prägte, wird – ebenso wie "My favorite Things" von Richard Rodgers – von Chaehong Lim auf der Gitarre vorgetragen.