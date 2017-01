Rottweil Lebensqualität weiter gesteigert

Einweihung im Herbst

Nach dem ersten städtebaulichen Entwurf und den Verfeinerungen im Herbst, soll in diesem Frühjahr der Entwurf des Bebauungsplans Baugebiet Brunnenäcker vorgestellt werden. Der Ortsteil erhoffe sich dadurch ein Ansteigen der Bevölkerungszahl, die derzeit bei 1863 Einwohner liege, sagte Wolfgang Dreher. Fast täglich gingen Anfragen ein, und 38 Bewerbungen lägen bereits vor. Mit der Erschließung könne allerdings erst 2018, und mit dem ersten Häuslebau im Frühjahr 2019 gerechnet werden, so Oberbürgermeister Ralf Broß.

Gefordert war im vergangenen Jahr der Bauausschuss des Ortsteils. In zahlreichen Sitzungen musste der Fortschritt der Halle bemustert und Entscheidungen über Stühle, Tische, Hallenboden, die Gestaltung der Sanitärräume oder Prallwand getroffen werden. In der kommenden Woche steht schon die Möblierung der Küche an. Zwischen August (Broß) und Herbst (Dreher) soll die Halle festlich eingeweiht werden. Lobend erwähnte Dreher die "überragenden ehrenamtlichen Aktivitäten der Vereine".