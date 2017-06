Rottweil Lebensqualität in ungewohntem Kontext

Der diesjährige Tag der Architektur steht unter dem Leitmotiv "Architektur schafft Lebensqualität". Die Auswahl der Besuchsziele im Landkreis Rottweil zeigt, dass dies nicht bei Projekten zum Wohnen, städtebaulichen Fragestellungen oder der Entwicklung und Gestaltung von Parkanlagen aufhört. So sind auch nicht "Private" in engerem Sinn oder nur die öffentliche Hand Bauherren der Objekte, die besichtigt werden. Auch ein gewerbliches Gebäude und eine Schulerweiterung stehen auf dem Programm. Ihre architektonische Ausarbeitung bietet auch als Arbeits- beziehungsweise Lernumfeld "Lebensqualität".

In Rottweil steht zudem ein Ziel auf dem Plan, das Umnutzung und Umgestaltung größerer historischer Baukomplexe realisiert: Nach Nonnenkloster und zwei Jahrhunderten als Ämtergebäude – zuletzt für die Polizeidirektion – hat sich der Bau inzwischen erfolgreich als "Kultur/Jugendherberge" etabliert. Alle vier Objekte eint der Preis, den sie im vergangenen Jahr von der Architektenkammer im Auszeichnungsverfahren "Beispielhaftes Bauen" erhielten. Treffpunkt zur gemeinsamen Busfahrt ist am 24. Juni um 13 Uhr am Busparkplatz "Nägelesgraben" in Rottweil. Erstes Besuchsziel ist ab 13.15 der Fachklassenneubau Maximilian-Kolbe-Schule in Rottweil-Hausen. Zweite Station ist der zwischen 2007 und 2010 realisierte Stadtgarten in Schiltach, der gegen 14.45 Uhr erreicht wird. Von dort geht die Reise weiter nach Oberndorf. Im Stadtteil Lindenhof hat der Messtechnik-Hersteller Mitutoyo 2015 sein neues Bürogebäude mit Messraum eingeweiht, das ab 16.45 besichtigt wird. Die Fahrt endet in Rottweil, wo in Sichtweite zum Busparkplatz die Jugendherberge steht, in der gegen 17.15 die letzte Besichtigung beginnt. Die Teilnahme an der Architekturfahrt ist kostenlos, eine Anmeldung unter Telefon 07426/9 31 60 60 oder per E-Mail an kg-rw@akbw.de wird erbeten.

Weitere Informationen: www.tag-der-architektur.de