Rottweil Lebensqualität auch im Alltag

Kreis Rottweil. Es ist nicht mehr so heiß wie am Freitag, dennoch meldet sich am Samstag hochsommerliches Wetter zurück. Die Kammergruppe Rottweil-Tuttlingen der Architektenkammer Baden-Württemberg ist in diesem Jahr im Landkreis Rottweil unterwegs. Der Besuchsplan umfasst vier Ziele. Und es sind nicht unbedingt typische Anlaufstationen für die 17 Reisenden um den Vorsitzenden Rolf Messmer, der bei der Begrüßung darauf hinweist, dass die jährlichen Leitmotive natürlich einigen Spielraum auch für die Programmgestaltung ließen. Doch nicht immer gibt es die Gelegenheit, wirklich spannende Objekte aus einem breiten Spektrum anbieten zu können. Schließlich müssen nicht nur Bauherren beziehungsweise Nutzer und Architekten mitziehen, ihre Räume öffnen, auch für kritische Fragen zur Verfügung stehen.

Werken und lernen mit Blick ins Grüne

Schon die erste Station ist für viele Teilnehmer eine besonderes Erlebnis. Qualität des Entwurfs und der Bau des Fachklassentraktes der Maximilian-Kolbe-Schule in Hausen beeindrucken. Architektin Dagmar Kaiser gibt einen Überblick über den gewachsenen Gebäudekomplex der Schule, die in privater Trägerschaft nach dem "Marchtaler Plan" unterrichtet. Dass – neben den teilweise ebenfalls ausgezeichneten Bauten der vergangenen Jahrzehnte – ausgerechnet dem Fachklassentrakt mit seinen großzügigen Werkräumen, einem Maschinenraum, einer auch extern genutzten Lehrküche, einem Raum, in dem auch textiles Werken unterrichtet werden kann, einem Lager und einem Lehrerstützpunkt so viel Aufmerksamkeit zufällt, begründet Ute Brenner von der Schulleitung mit dem Angebot der Schule und den Inhalten des Marchtaler Plans. Diese sorgen für einige Diskussion. Das Gebäude mit seinen raumhohen Glaswänden, nach außen, die den Außenbereich nicht nur optisch hereinholt, sondern über die Möglichkeit, jedes zweite Feld zu öffnen, das Grün tatsächlich erreichbar macht.