Rottweil Lebendiger Abend zum Tod

Rottweil-Göllsdorf. Trotz der drückenden Enge lag eine ganz besondere Atmosphäre über allem: Eine lebendige Veranstaltung, bei der in aller Offenheit über Themen gesprochen wurde, die sonst nur hinter vorgehaltener Hand angedeutet werden. Darum bat Weniger. Er habe das Tabuthema Leben mit Krebs aufgegriffen. Alle bisherigen Rückmeldungen zeigten, dass viele froh sind, unverkrampft darüber sprechen zu können.

Gleich zu Beginn stellte Weniger zwei Fragen, die sich wie ein roter Faden durch das Buch ziehen, in den Raum: "Warum beschäftigen wir uns immer erst dann mit dem Leben, wenn der Tod vor der Tür steht?" und "Warum tun sich Krebspatienten und Öffentlichkeit so schwer miteinander?" Die erste Frage war schnell beantwortet: Weil wir uns durch unseren Alltag treiben lassen, in Beruf und gesellschaftlichen Erwartungen funktionieren müssen und den eigentlichen Wohlstand, in Frieden, Sicherheit und Freiheit leben zu können, nicht wahrnehmen.

Die Frage nach dem Umgang ist schwieriger zu beantworten. Das stellte sich im Laufe des Abends heraus. Patienten stört es, häufig mit der Frage "Wie geht’s?" und den dahinterstehenden Gedanken konfrontiert zu werden. Sie ziehen sich zurück. Die gegenüberstehenden Menschen wiederum fragen sich verunsichert, wie sie mit dem Erkrankten umgehen sollen. Wenigers prägnante Antwort: "So wie mit allen anderen Personen auch!"