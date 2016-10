Rottweil Leben mit Feisbukk und Warts App

Rottweil-Göllsdorf. Seit 1996 sind "die Schrillen Fehlaperlen" schon zusammen unterwegs, zunächst auf kleinen Familienfeiern, heute auch gerne in größeren Sälen. Karin Daikeler, Bianca Henkel, Tine Riester und Moni Schultz besingen dabei, musikalisch begleitet von Ferdi Riester an der Gitarre, die Tücken, die der schwäbische Alltag bietet. Zu Beginn ihres Programms "Liebe, Frust und Leberwurst" ist erst einmal eine Standortbestimmung fällig: sie kämen aus Neufra, das liege zwischen Burladingen und Sigmaringen. Die Fehla sei dort der Strom der drei Metropolen und münde in die Donau und von da irgendwo bei Hannover in den Bodensee.

Für das Publikum war schon zu diesem Zeitpunkt alles klar. Bei dieser Truppe nimmt sich keiner ernst. Doch Ferdi Riester erwies sich nicht nur als Könner an der Gitarre, sondern auch als Komödiant erster Güte. "Unsere Frauen ziehen sich während des Auftritts mehrmals um und werden immer schöner. Wenn das alles nichts hilft, gibt es in der Pause Alkohol für die Männer, die von ihren Frauen zum Auftritt geschleppt worden sind."

Der alte Elvis-Presley-Hit "In the Ghetto" wurde bei ihm zu "Im Netto", in dem er herrlich schräg die vergebliche Suche nach Basmati-Reis zwischen den Regalen besang. Bei diesem Song habe er schon Männer aus 14 Landkreisen weinen sehen, erklärte Riester zum Vergnügen des Publikums. Doch die Sängerinnen standen ihm in nichts nach und sangen "Unter jeder Steppdecke kann ein Depp stecken ..."