Rottweil Latein ist lebendiger denn je

Rottweil. Annika, Leonie, Pia, Raphael, Gabriel, Sebastian und ihre Mitschüler lernen seit der fünften Klasse Latein. Damals war die Welt der Römer einfach nur faszinierend und abenteuerlich. Man galt bei anderen Schülern auch selbst als ein wenig speziell, wenn man sich nach der Klasse vier für Latein entschieden hat. Jetzt allerdings, nach fünf Jahren, ist aus Neugier Überzeugung geworden. Auch wenn da in den vielen Jahren und unzähligen Lateinstunden so manche Durststrecke zu überwinden war.

Die 58 Schüler der beiden zehnten Klassen haben trotz der Möglichkeit, Latein bereits in Klasse neun mit dem Latinum abzuschließen an dieser alten Sprache festgehalten.

So versetzen sich die Schüler mit der Lektüre des Dichters Ovid in eine menschliche (Not-)Situation. Da ist eine junge Frau – bei Ovid handelt es sich um eine Göttin – auf der Flucht übers Mittelmeer. Auf dem Arm hat sie zwei dürstende Babys, die lange Flucht hat sie an den Rand der Erschöpfung gebracht. Und dann erblickt sie einen Teich, an dem Bauern Schilf und Weideruten sammeln – sie wähnt sich gerettet – doch die Bauern reagieren in Ovids Text alles andere als menschlich. In der Begegnung mit der Fremden zeigt sich ihre wahre Natur – und der Dichter zeigt uns zugleich mittels des Mythos, welche Charaktere sich in dieser Not offenbaren. Denn aus den Bauern werden Frösche: laut, frech, aufgebläht und feindlich.