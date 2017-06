Rottweil "Lasst euch von der Kunst verführen!"

Wie bei vielen Kollegen war die Bestätigung des Talents in der Schultheater-AG ein wichtiger Punkt. Dann hatte ich eine musisch begabte Mutter, die in ihrer Jugend davon träumte, Schauspielerin und Sängerin zu werden, es dann aber nicht zur Profession machen konnte und viel Vergnügen an meinen Ambitionen hatte. Da ich jeden Sonntag mit meinen Eltern in die Kirche gehen musste, dachte ich oft: Diese Inszenierung könnte besser sein und die Predigten glaubhafter dargeboten werden. Und – last but not least – durch die Begegnung mit dem Elternhaus einer Freundin. Dort gab es die Zeitschrift "Theater heute", und es herrschte eine sehr offene Haltung dem Theaterberuf gegenüber.

Wie war Ihr beruflicher Werdegang als Schauspielerin?

Mit 19 Jahren habe ich mich an der Hochschule der Künste in Berlin beworben und wurde unter 1000 Bewerbern aufgenommen. Ich hatte mir die Bedingung gesetzt: "Wenn du es da nicht schaffst, dann musst du dir was anderes überlegen". Das Studium ermutigte uns in den 80er-Jahren nicht nur Schauspieler zu werden, sondern auch selbst kreativ Projekte zu entwickeln. Es hieß: Warte niemals, dass dir jemand einen Job zuteilt, arbeite stets an deinen eigenen Projekten. Das hat mich geprägt und dazu gemacht, was ich heute bin: Schauspielerin, Regisseurin, Stückentwicklerin und Kuratorin von Ausstellungen. Ich konnte bereits während meines Studiums an großen Häusern mit spannenden Regisseuren arbeiten. Aber ich merkte schnell, dass ich gerne anarchischer und selbstbestimmter arbeiten wollte. Deshalb gründete ich nach fünf Jahren Dienst nach Vorschrift mit einem Kollegen ein eigenes Theaterlabel, mit dem ich zehn Jahre lang in Köln gearbeitet habe. Da begann ich auch, Regie zu führen und thematische Projektentwicklungen zu leiten. 2000 verschlug es mich dann nach Baden-Württemberg. Bis 2013 arbeitete ich im Festvertrag am Theater Rampe in Stuttgart, das hauptsächlich zeitgenössische Autoren aufführt.

Was ist das Schöne an diesem Beruf?

Dass man immer wieder wie ein Narr vor einem noch nicht definierten Raum steht und meint gar nichts zu wissen. Dann arbeitet man sich in einen Kosmos hinein, wird geleitet und stimuliert, Körper, Sinne und Geist lernen dazu, und am Ende entsteht ein neues Wesen. Als Schauspielerin lebe ich auf der Bühne Zen, das heißt, im Moment zu sein.

Was ist das Schwierige an diesem Beruf?

Dass man immer sein eigenes Instrument ist. Es gibt keine Objektivität, weder zu sich selbst, noch vom Betrachter aus gesehen. Und die große Unsicherheit. Klar, jedes Leben ist unsicher, aber Schauspieler müssen es als Lebenskonzept verinnerlichen und nicht verzweifeln, wenn man mal keine Angebote oder Engagements hat. Schwierig ist auch das Geldthema. Am Theater kann man eigentlich nicht viel verdienen, es ist ein unterbezahlter Beruf. Auch hier in Rottweil, einer Stadt, die doch Geld für Kulturschaffende in die Hand nehmen sollte, oder? In meinem Alter für ein Anfängergehalt zu arbeiten, ist eigentlich eine Schande. Aber die Qualität der Arbeit ist nicht mit Geld als Gegenleistung verbunden. An subventionierten Theatern sind Schauspieler zwar Angestellte, werden allerdings wie unterbezahlte Saisonarbeiter behandelt. Selbst im Festvertrag kann einem jedes Jahr im Oktober gekündigt werden. Bei jedem Intendantenwechsel kann einem gekündigt werden, ohne Rücksicht auf die private Situation. Das ist brutal. Gott sei Dank habe ich mich trotzdem für ein Kind entschieden. Viele Frauen in meinem Beruf trauen sich das gar nicht. Im Theater Rampe fand ich eine sogenannte "Theaterfamilie", die mir das Leben als Mutter und Schauspielerin ermöglichte. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar!

Seit wann spielen Sie im Zimmertheater Rottweil?

Seit 2015. "Der Hofmeister" war meine vierte Produktion am Zimmertheater. Peter Staatsmann (Intendant) hat mich 2014 nach einem Gastspiel von Peter Härtlings "Große, kleine Schwester" gefragt, ob ich Martha in "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" spielen möchte. Eine Traumrolle – da habe ich natürlich Ja gesagt. Ich mag die Art und Weise, wie Peter Staatsmann denkt. Ein kluger und sensibler Regisseur, zu dem ich einen sehr guten Draht habe.

Wie gefällt Ihnen die Stadt?

Gut. Wenn man wie ich viel in Großstädten gelebt hat, erlebt man Rottweil wie einen wunderschönen Luftkurort. Ich unterstütze die kleinen Geschäfte und Einzelhändler gern und liebe die wunderschöne Altstadt. Außerdem gefällt mir die ausgeprägte Feierlaune der Rottweiler, insbesondere an Fasnet.

Wie ist das Publikum in Rottweil?

Es ist ein aufmerksames Publikum, das sich gerne verführen lässt. Die Schülervorstellungen beim "Hofmeister" waren phänomenal. Die Schüler der oberen Klassen haben die dreistündige Aufführung mit hoher Konzentration und innerer Beteiligung erlebt. Mein Appell an die Rottweiler: Engagiert euch mit Besuchen und Sponsoring, überzeugt die Politik, mehr Subventionen für das Theater einzuplanen und lasst euch von Kunst und nicht von Kommerz verführen!

Ist Theater heute in?

Es ist immer noch ein kollektives Erlebnis, das Raum gibt zum Denken und Träumen, zum Mitleiden und Berührt werden. Auch Katharsis ist für den modernen Menschen nach wie vor ein seelisches Bedürfnis. Kultur darf nicht unterschätzt werden. Die Fragen stellte Tatsiana Zelenjuk.