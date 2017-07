Rottweil Landwirte aufgepasst!

Die heimischen, gelb blühenden Kreuzkräuter sind Futterpflanzen für Schmetterlinge und andere Insekten. Sie enthalten aber auch Stoffe aus der Gruppe der Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) und stellen eine Gefahr für die Grünland verwertenden Nutztiere dar. Verwechslungen passieren leicht. Sylvia Engel, Grünlandexpertin am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Aulendorf, wird daher im Bürgerhaus in Hardt näher auf das Thema eingehen.

Im Rahmen einer Geländebegehung werden anschließend Grünlandflächen auf dem Sulgen mit Vorkommen von Kreuzkräutern vorgestellt und deren Management diskutiert.

Wegen einer Terminverschiebung beginnt die Veranstaltung bereits um 15 Uhr im Bürgerhaus in Hardt, Sulgener Straße 8. Das Ende der Veranstaltung wird gegen 17 Uhr sein.