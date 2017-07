Rottweil Landkreis verzichtet auf Schülerzuschlag

Kreisrat Markus Huber (FWV) sieht die mehrheitliche Zustimmung nicht zuletzt in der Tatsache begründet, "dass man in einem Wahljahr ist" und Parteien dann gerne mal ein "falsches Sozialdenken" an den Tag legten. Auch bei Kindergartengebühren und anderem mehr gebe es keine Sonderrabatte.

Bei Kindergärten seien vielfach Erhöhungen im Bereich von acht Prozent angesagt, beim vorliegenden Verkehrsobolus gehe es um einen Zuschlag von drei Prozent, stellt der Dornhaner Bürgermeister fest.