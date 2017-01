Rottweil Landkreis leuchtet auf der CMT

Bereichert wird das Angebot laut Pressemitteilung durch wechselnde Aktionen von Partnern aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Auf dem Messestand werden die vielfältigen Möglichkeiten zur Freizeit- und Urlaubsgestaltung im Landkreis Rottweil der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Bogen spannt sich vom Schwarzwald zur Schwäbischen Alb und vom Neckar zur Kinzig. Themenschwerpunkte sind das Rad- und Wanderparadies Schwarzwald und Alb sowie das große Kulturprogramm. Zum Rad- und Wanderparadies sind die neuen Tourenbroschüren sowie das aktuelle Journal am Stand erhältlich.

Ein Modell des Thyssenkrupp-Testturms stimmt die Besucher auf den künftigen "Leuchtturm" im touristischen Angebot des Landkreises ein. Am Freitag, 20. Januar, wird die Turmmanagerin des Unternehmens am Messestand für Fragen zur Verfügung stehen. "Frau Wolle" zeigt, was aus Schafwolle hergestellt werden kann und die Konditorei Melber aus Oberndorf bietet leckere Kostproben aus eigener Produktion an. Und wie jedes Jahr gehört auch die Einstimmung auf die schwäbisch-alemannische Fasnet mit zum Programm. Der Messestand des Landkreises Rottweil ist in den Auftritt der Schwarzwald Tourismus GmbH eingebunden und befindet sich in Halle 6. Am Stand C44 können sich Gäste täglich von 10 bis 18 Uhr über alles Sehens- und Wissenswerte im Kreis informieren.