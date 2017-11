Rottweil Landkreis geht finanziell in die Vollen

Kreis Rottweil. Wer das bezahlen soll? Landrat Wolf-Rüdiger Michel schwört die 21 Städte und Gemeinden auf einen Schulterschluss ein mit einer Erhöhung der Kreisumlage um zwei auf 30,5 Prozentpunkte. Das gefällt vor Ort – in den Rathäusern – nicht besonders, versprechen doch die bei den Landkreiskommunen gestiegenen Steuerkraftsummen schon beim im Augenblick geltenden Hebesatz von 28,5 für das Jahr 2018 von vornherein ein Plus von 3,2 Millionen Euro in die Landkreiskasse zu spülen.

Doch das reicht bei weitem nicht, um das nicht zuletzt durch die Beherbergung und Betreuung von Flüchtlingen – ohne den Bereich Asyl steigert sich der Zuschussbedarf um etwa drei Millionen Euro (fünf Prozent) – stark erweiterte soziale Aufgabenfeld finanziell in geordneten Bahnen zu halten. Michel kann für den von ihm geforderten Finanzierungsnachschlag über eine erhöhte Kreisumlage auch ins Feld führen, dass die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe durch den Bund von höheren Umsatzsteueranteilen in der Größenordnung von vier Millionen Euro ab dem kommenden Jahr profitieren. Das entspreche zwei Prozentpunkten bei der Kreisumlage. Der Landkreis hingegen, der die Hauptlast der Sozialleistungen zu tragen habe, werde über die Kosten der Unterkunft nur mit etwa 1,5 Millionen Euro profitieren, rechnet der Landrat vor. Und er stellt bei der Einbringung des Haushalts 2018 fest: "Das unterm Strich entstehende Defizit im Bereich Asyl von annähernd zehn Millionen Euro drückt dem kommenden Haushalt seinen Stempel auf. Eine nach vagen Berechnungen voraussichtlich zu erwartende Erstattung für in 2018 anfallende Kosten im Bereich Asyl dürfte in einer Größenordnung von fünf bis sechs Millionen Euro liegen. Diese Erstattung werden wir allerdings erst mit zwei Jahren Zeitverzögerung erhalten."

Trotz solcher erheblich kassenwirksamen Verpflichtungen für humanitäre Aufgaben sind für 2018 investive Aufgaben von 21,4 Millionen Euro – und damit in absoluter Rekordhöhe – veranschlagt. Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Kreis Rottweil liegen 2018 bei Baumaßnahmen für Berufliche Schulen (Weiterführung des Ausbaus der Schulzentren Rottweil und Schramberg und Digitalisierungs-Offensive für alle Schulstandorte in Kreisregie) und beim Ausbau und dem Erhalt des Kreisstraßennetzes. Zur Breitband-Offensive im Kreisgebiet (für 95 Prozent der Haushalte mindestens 30 Mbit/s) soll der in einem Ausbaudeal mit der Telekom arrangierte erste Ertüchtigungsschritt Ende 2017 abgeschlossen sein. Wer danach konzeptionell und als Finanzier (Anbieter, Landkreis, Städte, Gemeinden und Haushalte selbst) gefragt sein wird, um das Breitbandniveau in Ebenen zu führen, in denen schnelles Internet dann tatsächlich rund um die Uhr in hoher Qualität gewährleistet wird, ist eine spannende Frage, bei der die Kreispolitik sich weiter entscheidend mit im Boot fühlen dürfte. Soll heißen: Neben dem bereits geplanten Glasfaseranschluss an die Schulen könnten beim Landkreis in den Jahren nach 2018 weitere Millionen für die allgemeine Netzverbesserung spruchreif werden.