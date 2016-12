Rottweil Ländlicher Raum ein wichtiges Thema

So wird mit der in Essen beschlossenen Landarztquote eine bestimmte Zahl von Studienplätzen denjenigen vorbehalten sein, die sich verpflichten, nach vollständig abgeschlossener Ausbildung für eine bestimmte Zeit in einer unterversorgten Region im Ländlichen Raum zu praktizieren.

Hierbei geht es um die Daseinsvorsorge der Menschen auch in der Region.

"Mit diesem politischen Erfolg wird einem der wichtigsten Anliegen der Kreis-CDU sowie des Landtagsabgeordneten und gesundheits- und sozialpolitischen Sprechers der Landtagsfraktion Stefan Teufel auf Bundesebene zum Durchbruch verholfen. Wir wollen, dass auch zukünftig nicht nur in den Städten, sondern im Ländlichen Raum verlässlich ärztliche Versorgung gewährleistet ist", betonte Jochen Schwarz.