Rottweil. Es führen viele Linien zu diesem Ausstellungsprojekt im "Jahr der Türme". Dass Forum Kunst in diesem Jahr auch Position beziehen will, ist nachvollziehbar. Und so gibt es eine Aktion in einer Reihe, die mit dem Fahnenfest – dort allerdings mit größerer Öffentlichkeit – im Jahre 1974 ihren Anfang nahm. Es gab Koffer, Schilder, letzte Hemden. Immer waren Künstler eingeladen, ein vom Forum zur Verfügung gestelltes Objekt zum Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung zu machen.

So gesehen, taugt das Kofferfest 1980 vielleicht am besten als Wurzel: Definiertes Objekt, künstlerische Vielfalt, internationale Resonanz, Präsentation in einem Ausstellungszusammenhang sind die Zutaten. Zu ergänzen wäre noch "Aus der Küche der Künste", und zwar aus zwei Gründen: Einerseits ging es um Kunsterleben mit allen Sinnen, von da ist der Weg zu einem edlen Getränk, das eine opulente Flasche bergen mag, nicht weit. Andererseits aber gab es eine Art "Zulassungsbeschränkung". Eingeladen waren Kunstschaffende, deren Arbeiten im ersten Vierteljahrhundert des 1970 gegründeten Vereins in einer Ausstellung im Forum zu erleben waren.

Dieses Modell wird auch für "NEBUKADNEZAR" übernommen. Eingeladen waren alle Künstler, die seit 1970 in Einzel-, Doppel- oder kleinen Gruppenausstellungen vertreten waren oder im Ausstellungsprogramm 2018 zu sehen sind. Da kommen ungefähr 300 Kunstschaffende zusammen. Etwa ein Drittel davon ist inzwischen verstorben. Ein weiteres Drittel ist nicht mehr aktiv oder wollte sich nicht beteiligen. Bleiben knapp 100 Künstler, die tatsächlich einen Rahmen von 1970 bis 2018 spannen. So gesehen ist das Projekt eine Art Kunstgeschichte aus Sicht des Kunstvereins: Die Linie von "NBUKADNEZAR" gründet im dreiteiligen Ausstellungsprojekt "Sammelsurium", einer Art Bestandsaufnahme, einer Zwischenbilanz mit hohem Erinnerungspotenzial.