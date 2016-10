Rottweil Kultusministerin punktet bei Rektor mit ihrer Offenheit

Rottweil. Normalerweise gehen in der Rottweiler Realschule 682 Schüler und 50 Lehrer aus und ein. Die, die kürzlich durch die Tür spazierte, war dann doch ein besonderer Gast: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stattete der Realschule einen Besuch ab. Rottweil war die erste Station auf ihrer "Klassentreffen – unterwegs in Sachen Bildung"-Tour. Dabei will die Ministerin einmal im Monat Schulstandorte im ganzen Land bereisen. Zum Auftakt am Montag bekam Rektor Andreas Kienzler die Gelegenheit, Eisenmann die Realschule und deren Profil vorzustellen.