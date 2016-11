Rottweil Künstlerinnen öffnen ihre Ateliers

Rottweil. Die Künstlerinnen Franziska Teufel, Angelika Karoly, Susanna Streicher-Geiger, die Goldschmiedin Sabine Hoffmann und Märchenerzählerin Sigrid Schneider-Hertkorn öffnen ihre Ateliers und laden alle ein, die kreative Luft schnuppern möchten. Goldschmiedearbeiten, Keramikkunst, Grafik und Malerei gibt es hier zu sehen und zu entdecken. Und für die kleinen Besucher gibt es bei MärchenKreativ das Märchen "Wassilissa, die Wunderschöne". Ein Märchen für Kinder ab sechs Jahren. Gespielt wird Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr. In der Märchenwerkstatt von Sigrid Schneider-Hertkorn können aber auch die Puppen und Marionetten aus der Nähe angeschaut werden.

Im Atelierhaus Terra gibt Keramikkünstlerin Angelika Karoly Einblicke in ihr Schaffen. Besucher können sich in ihrer Werkstatt und in ihren Ausstellungsräumen umschauen. Seit 1999 arbeitet sie im Neckartal.

In der Neckargoldschmiede von Sabine Hoffmann können die Besucher in die Welt von Gold und Edelsteinen eintauchen. Hier gibt es handgefertigten Unikatschmuck aus Materialien wie Gold, Silber und Edelsteinen zu sehen.