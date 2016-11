Rottweil Künstler arbeitet mit den Bienen

Nach der Begrüßung durch die RPI-Leiterin Gabriele Klingberg führte Heidrun Bucher-Schlichtenberger in die Werke ein und stellte dabei einerseits die ungewöhnliche Arbeitsgemeinschaft, die der Künstler mit den Bienen eingeht, heraus und verwies zugleich auf die tiefe Dimension der Werke, in denen sich christliche Religion und Kunst verbinden: Einen Teil seiner Jesusfiguren spannt er in einen Rahmen und übergibt sie für eine Zeit an Bienen. Diese entscheiden, wo und wie sie mit den Leihgaben arbeiten. Seine fertigen Figuren finden sich wieder in Objektkästen, kleine abgeschlossene Welten hinter Glas. Die Eröffnung wurde musikalisch von den Geschwistern Flaig umrahmt. Die Ausstellung kann bis 22. Januar montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 14 bis 17 Uhr und dienstags von 15 bis 18 Uhr (an Schultagen) besucht werden. Weitere Terminwünsche per E-Mail an rpi.rottweil @drs.de oder telefonisch unter 0741/4 40 01.