Rottweil Kühn lässt die Farben sprechen

Der Hobbykünstler arbeitet in der Werkstatt der Lebenshilfe in Rottweil und hat dort unter der Anleitung des Schramberger Künstlers Remy Trevisan seine ersten Versuche mit Pinsel und Palette unternommen. Seither ist das Malen sein großes Hobby.

Seine erste Ausstellung hatte Kühn bei der 900-Jahr-Feier in Göllsdorf, seither hat er in Löffingen, in Schura und zuletzt 2008 in der Kreissparkasse Rottweil ausgestellt. Lutz Kühn erläuterte bei der Eröffnung, im Umgang mit der Farbe könne er seine Gedanken und Empfindungen ausdrücken, andererseits sei ihm das Malen eine notwendige Hilfe beim Bewältigen schwieriger Lebenssituationen. "Was ich mit Worten nicht sagen kann oder nicht sagen möchte, das sage ich mit Farben."

Musik gibt Anstöße