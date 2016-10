Rottweil Kronentanz und Blasmusik

Nach dem Gottesdienst begleitete die Musikkapelle die Trachtengruppe beim Festumzug mit klingendem Spiel von der Kirche zur Turn- und Festhalle. Dort unterhielt die Musikkapelle unter der Leitung von Dirigent Martin Ege beim Frühschoppen die vielen Besucher zwei Stunden lang bestens mit schwungvoller Blasmusik.

Zum Mittagessen gab es eine zünftige Schlachtplatte und Maultaschen, die dank guter Organisation zügig serviert wurden. Auch Kaffee und Kuchen sowie Kirbeküchle wurden angeboten.

Die Vorsitzende Birgit Teufel freute sich bei ihrem Grußwort über die voll besetzte Halle und begrüßte besonders Bürgermeister Emil Maser, Pfarrer Kreidler und den Landtagsabgeordneten Stefan Teufel. Die Trachtengruppe werde sich auch weiterhin für den Erhalt von Brauchtum und Tracht einsetzen. Ihr Dank galt noch der Musikkapelle. Mit dem "Kronen- Tanz" wurde das Nachmittagsprogramm eingeleitet. Zahlreiche weitere Tanzvorführungen der Aktiven sowie der Kinder- und Jugendgruppen fanden großen Anklang. Es gab viel Beifall. Außerdem wurde am Nachmittag noch ein Kinderprogramm mit Ponyreiten und eine Kasperletheater angeboten.

Zum Ausklang des Erntedankfestes trat am Spätnachmittag der schwäbische Mundartkünstler Pius Jauch aus Bösingen erstmals in Zimmern auf. Dabei verstand es der Künstler, die zahlreichen Besucher mit rund 20 verschiedenen Mundartbeiträgen mit Gesang und Gitarre bestens zu unterhalten. Seine Pointen saßen, waren auch auf Hochdeutsch-Schwäbisch treffsicher. Teilweise war dabei auch hintergründiger Humor zu spüren. Ebenso gut kamen auch die satirischen Passagen und die beobachteten großen und kleinen Schwächen sowie Weisheiten der Menschen an. Er kam um eine Zugabe nicht herum und erhielt für seine Darbietung viel Beifall. Dieses Erntedankfest reihte sich nahtlos in die erfolgreichen Feste vergangener Jahre ein.