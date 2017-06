Rottweil Kritik statt Rückhalt für Rottweiler Volksfest

Rottweil. Das Rottweiler Volksfest lockt die Besucher in erster Linie mit den beiden Feuerwerken am Freitag. Ansonsten würde sich die Schausteller-Familie Ruoff-Metz mehr Zulauf wünschen (wir berichteten). Nun haben Nutzer auf der Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Rottweil" viel Kritik an dem Rummel geübt und Probleme benannt.