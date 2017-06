Rottweil. Die CDU in Stadt und Kreis setzt sich für den Erhalt der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil ein. Dies ist einem Bericht zufolge in der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Rottweil deutlich geworden. Der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Stefan Teufel habe sich zuversichtlich gezeigt, dass dieses Ziel erreicht werden könne, da es inzwischen einen entsprechenden Beschluss der Landtagsfraktion gebe (wir berichteten). Der neu gewählte CDU-Stadtverbandsvorsitzende Rasmus Reinhard bezeichnete es als "logische Konsequenz" aus der Entscheidung für die Justizvollzugsanstalt, den Justizstandort Rottweil insgesamt zu stärken. Bei einem weiteren Thema wurde die Standortfrage angesprochen: Der Schulstandort Rottweil stehe nach wie vor oben auf der kommunal- und landespolitischen Agenda. Teufel hob die Millioneninvestitionen von Kreis und Land für die Erweiterung des Berufsschulzentrums in Rottweil hervor und bezeichnete diese Einrichtung als "Flaggschiff" des Berufsschulwesens im Kreis.