Rottweil Kreuz aus Lampedusa steht im Mittelpunkt

Mit einem festlichen Gottesdienst wird am Sonntag, 11. September, das Fest Kreuzerhöhung, also der Namenstag des Münsters, begangen. Es singt der Münsterchor. Das Bild eines besonderen Kreuzes wird den Blickfang vor dem Altar bilden: Es ist ein Kreuz, gefertigt aus dem Treibholz gekenterter Boote, das an die Küste von Lampedusa in Italien getrieben wurde. Ein Tischler hat dieses Kreuz gestaltet und kümmert sich um die Menschen, die es lebend auf seine Insel geschafft haben. Er schenkt ihnen Zeichen der Barmherzigkeit, die Zeichen Gottes in unserer Zeit sein können.

Zum Kinderelement des Gottesdienstes werden Kinder in den Fürbitten solche Zeichen der Barmherzigkeit aufzeigen. Alle Gottesdienstbesucher erhalten ein kleines Heft mit Bildern und Texten zum Thema. Eine Pforte der Barmherzigkeit wurde ja in der Kapellenkirche für das von Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzigkeit geöffnet. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr.