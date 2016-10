Rottweil Kreisel-Kunst sorgt für mächtig Zoff

Welche Kunst auch immer – erschwerend kommt hinzu, dass ein Erlass des Landes von 2011 Kunst auf Kreisverkehren als Sicherheitsrisiko sieht. Wie Fachbereichsleiter Lothar Huber in der Sitzung erinnerte, hatte ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten im Mai ergeben, dass das Aufstellen von Kunst im Heimburger Kreisel nicht zulässig ist. Eine Einzelfallprüfung für das zur Debatte stehende Kunstwerk aus dem Raum Stuttgart bestätigte dies. Dass dieses Werk aber überhaupt auf den Prüfstand kam, brachte Karl-Heinz Weiss erneut auf die Palme: "Bei acht Metern Höhe und angespitzten Stahlrohrprofilen ist das ja auch kein Wunder."

Hielscher meinte dazu, die Freien Wähler hätten schließlich von Anfang an gefordert, dass alle Rottweiler Künstler einbezogen werden sollen. OB Broß wedelte daraufhin mit dem FWV-Antrag von damals: "Davon steht hier überhaupt nichts", stellte er klar.

Tempo 30 möglich?

Die Freien Wähler wollten so schnell nicht aufgeben: Peter Schellenberg hob die Vorzüge eines Kammerer-Werks hervor: "Das ist Sicherheitsglas. Es fällt bei einem Aufprall in sich zusammen." Der Künstler habe sich sogar bereit erklärt, einen verkehrstechnischen Versuch zu machen. Hermann Breucha brachte die Überlegung ins Spiel, dass für die Glaskunst auch ein privates Gutachten erstellt werden könne.

Der Vorschlag von SPD-Stadtrat Mehl, beim Kreisverkehr Tempo 30 einzuführen, ließ Fachbereichsleiter Bernd Pfaff leicht in sich zusammensacken. Nein, das sei an dieser Stelle nicht möglich – auch nicht, wenn man die Feuerwehrzufahrt ins Spiel brächte. "Das ist nunmal kein Pausenhof", so Pfaff.

In den Schlagabtausch schaltete sich schließlich CDU-Fraktionssprecher Günter Posselt ein: Er halte die Diskussion für "müßig". Im Zweifel müsse man den sicheren Weg gehen und das Thema eben "ad acta" legen. Schließlich sei die Stadt haftbar, wenn etwas passiert.

Broß’ "Vorschlag zur Güte": Neben dem Kreisverkehr, auf dem Wiesenstück zwischen Schramberger und Marxstraße, sei ohne Risiko Platz für Kunst – auch für Glaskunst. Der Vorschlag kam im Ratsrund an. Hubert Nowack (Grüne) ging die Streiterei allerdings doch "ziemlich nach" und auch Broß bedauerte, dass die Diskussion derart an Schärfe zugelegt habe. Für Jens Jäger ist das Thema halb so wild: "Ich finde auch die Blumen immer ganz nett."