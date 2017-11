Rottweil Kreis Rottweil ist gut vertreten

Beim Bezirksparteitag in Höchenschwand wurden beide mit guten Ergebnissen in das Führungsgremium der südbadischen CDU gewählt. Bei Carmen Jäger war es die erste und gleich erfolgreiche Kandidatur, Dennis Mauch, der sich unter anderem als IT-Experte auf Bezirksebene einen Namen gemacht hat, gehört dem Vorstand bereits seit vier Jahren an.

Während Alexandra Bayart diesmal den Sprung dorthin knapp verpasst hat, fällt beim neu gewählten Vorsitzenden Andreas Schwab einiges an Glanz auch auf Rottweil: Gebürtig und aufgewachsen in Rottweil, begann er in der Kreisstadt seine politische Tätigkeit, war Kreisvorsitzender der Jungen Union, ist heute noch stolz darauf, bei den Münstersängerknaben mitgewirkt zu haben – und vertritt nunmehr seit 13 Jahren den großen Wahlkreis Südbaden im Europäischen Parlament. Er tritt die Nachfolge von Andreas Jung an, der nach sechs Jahren aufgrund zusätzlicher Aufgaben als Bundestagsabgeordneter nicht mehr kandidierte. Somit führt zum ersten Mal in Baden-Württemberg ein Europaabgeordneter einen Bezirksverband an.

Im Mittelpunkt des ganztägigen Delegiertentreffens stand die Rede des wenige Tage zuvor neu gewählten Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Vor dem Hintergrund seiner 45-jährigen Zugehörigkeit zum Deutschen Bundestag, mahnte er angesichts der veränderten Bedingungen nach den Wahlen zu einem vernünftigen, angemessenen und klaren Umgang mit allen Beteiligten.